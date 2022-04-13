بعد مباراة مصر والسنغال.. النجم المصري محمد صلاح يكشف كيف تعامل مع ماني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن علاقته بزميله السنغالي ساديو ماني بعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022.



وفشل منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتحدث محمد صلاح عن مشاعره بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وذلك في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس".

وقال صلاح في هذا الصدد: "الأمر كان محبطا للغاية، ولكنني جلست مع نفسي وعلمت أن الحزن سيكون موجودا، ولكن يجب أن أعبره وأن أقوم بالتركيز على ما يأتي بعد ذلك".

وعن حديثه مع ماني عن المباراة بعد نهايتها، قال صلاح: "لم نتحدث كثيرا عن المباراة، أو حتى التي سبقتها في نهائي كأس أمم أفريقيا".

وأوضح: "لم نتحدث عن المباراتين إلا بشكل سطحي بعد العودة إلى ليفربول، وكلانا يقدر مشاعر الآخر".

وكان منتخب السنغال قد نجح أيضا في الفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح، في فبراير/شباط الماضي.