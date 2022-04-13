شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكمان مصريان فى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن 90% من محللى التحكيم غير مؤهلين، وهو ما يظهر فى تضارب الفتاوى التحكيمية فى القنوات التليفزيونية الخاصة بقرارات الحكام فى المباريات، وأنه ستتم الاستعانة بمحللين أجانب لتطوير منظومه التحليل.

وأضاف عصام عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك حكمين مصريين سيتواجدان فى المونديال سواء سيكونا من حكام الساحة أو الفار أو المساعدين.

وكانت ترددت أنباء الفترة الماضية عن غياب التحكيم المصرى عن منافسات بطولة كأس العالم القادمة مونديال قطر 2022، حيث إن قائمة التحكيم التى ستمثل القارة الأفريقية، ضمت 8 حكام من مختلف دول أفريقيا دون تواجد للتحكيم المصري.