شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكمان مصريان فى كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن 90% من محللى التحكيم غير مؤهلين، وهو ما يظهر فى تضارب الفتاوى التحكيمية فى القنوات التليفزيونية الخاصة بقرارات الحكام فى المباريات، وأنه ستتم الاستعانة بمحللين أجانب لتطوير منظومه التحليل.
وأضاف عصام عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك حكمين مصريين سيتواجدان فى المونديال سواء سيكونا من حكام الساحة أو الفار أو المساعدين.
وكانت ترددت أنباء الفترة الماضية عن غياب التحكيم المصرى عن منافسات بطولة كأس العالم القادمة مونديال قطر 2022، حيث إن قائمة التحكيم التى ستمثل القارة الأفريقية، ضمت 8 حكام من مختلف دول أفريقيا دون تواجد للتحكيم المصري.
ينطلق كأس العالم قطر 2022 في الفترة من 21 من نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبلين، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.
وجاءت قائمة الحكام الأفارقة في كأس العالم (قطر 2022) كالآتي:
1- الجزائري، مصطفى غربال.
2- المغربي، رضوان جيد.
3- الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز.
4- السنغالي، ماجيتي نداي.
5- الجامبي، بكاري جاساما.
6- الإثيوبي، باملاك تيسيما.
7- الكونغولي، جان جاك ندالا.
8- الزامبي، جاني سيكازوي.
الغريب في قائمة الثمانية حكام المختارين أن أداءهم في تراجع باستثناء الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، أما البقية فرأى الجميع أخطاءهم الجسيمة، خلال بطولة أمم أفريقيا 2021 أو لقاءات تصفيات كأس العالم.