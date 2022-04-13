شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: نعاقب الحكام سرا.. ومواد تعليمية لإنهاء اللغط بين المحللين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عقوبات يتم فرضها على الحكام دون الإعلان عنها، مشددا أن هناك اهتماما بتطوير الجوانب البدنية للحكام المصريين.

وتابع عصام عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه تم إعداد مواد تعليمية موحدة سيتم منحها لكل عناصر اللعبة سواء الحكام أو الإعلام أو المحللين فى الفضائيات لتقليل حالة الجدل والخلاف بين المحللين فى الفضائيات.

كما يتحدث عصام عبد الفتاح عن خطة تطوير لجنة الحكام فى الفترة المقبلة، والعديد من الملفات الخاصة باللجنة، والقوانين الجديدة فى التحكيم.