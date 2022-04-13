شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: 10 حكام جدد فى الدورى وتدشين سنتر عالمى للفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن هناك العديد من الجهود لتطوير ملف التحكيم، مشددا أنه يتم أعداد صف ثان للتحكيم المصرى وتم الدفع بوجوه جديدة تعدى عددهم الـ10 حكام خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتابع عصام عبد الفتاح خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم أنه تم تلافى بعض المشاكل فى تقنية الفار من خلال إحضار أفضل محاضر فى العالم لمنح حكامنا دورات تدريبية، وهناك سنتر عالمى سيتم عمله فى مشروع الهدف لمنح دورات لحكامنا والحكام من الخارج أيضا.