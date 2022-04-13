شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى تدعم صفوفها بالبرازيلى "بورجيس" قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة الطائرة بالنادى الأهلى فى تدعيم صفوفه بعد التعاقد مع الدولى البرازيلى ماوريسيو بورجيس فى الفترة المتبقية من عمر الدورى، حيث إن اللاعب يجيد اللعب فى مركز 4 وهو المركز الذى يحتاج تدعيما بالأهلى.

ومن المقرر أن يصل البرازيلي ماوريسيو بورجيس إلى مصر غدا الخميس للانتظام في تدريبات الفريق استعداداً لنهائي الكأس.

وحصل بورجيس على جائزة أفضل استقبال في الدوري العالمي عام 2017، ومن إنجازاته مع منتخب البرازيل الحصول على ذهبية أولمبياد ريو 2016، ذهبية كأس العالم 2019، ذهبية الدورى العالمى 2010، ذهبية دورى الأمم 2021، ذهبية كأس القارات 2013 ، 2017.

كما نجح مسئولو النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد عزب لاعب بتروجت بعقد يمتد لأربعة مواسم ابتداءاً من الموسم المقبل، حيث إن اللاعب يشغل مركز 4.

ويخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة لانطلاق بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال للموسم الحالى 2021 / 2022 يوم 23 أبريل الجارى بين فريقى الأهلى والزمالك.

يقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 25 أبريل.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام حال الوصول لمباراة فاصلة.