اعرف سر حضن أبو جبل لحكم مواجهة فاركو فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمد أبو جبل حارس الزمالك السر وراء احتضان الحارس الدولى لحكم مباراة فاركو والزمالك محمد عادل قبل انطلاق المباراة داخل ممر اللاعبين باستاد القاهرة الدولى أمس.

وقال المصدر إن أبو جبل هو من حرص على احتضان محمد عادل ليعتذر له عن حديثه معه فى مباراة القمة أمام الأهلى السابقة والتى قال فيها أبو جبل لعادل: " أنت عايز تكسبهم كام" فى إشارة من أبو جبل لتحامل محمد عادل على الفريق الأبيض وقتها.

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.