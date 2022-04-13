شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. لعبة الشطرنج ترجع أصولها التاريخية إلى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر لعبة الشطرنج من الألعاب الذكائية التى يلعبها شخصان على رقعة شطرنج ذات شكل مربع تضم أربعة وستين مربعأ متناوباً ما بين اللون الأبيض والأسود بأبعاد "ثمانية ضرب ثمانية مربعات"، وترجع أصولها وجذورها التاريخية إلى دولة الهند، حيث لعبوها قبل القرن السابع الميلادى.

قواعد لعبة الشطرنج كل لاعب له عند بداية اللعبة ست عشرة قطعة لها لون محدد؛ أسود أو أبيض، وهذه القطع هي كالآتي: ملكة واحدة (وزير)، وحصانان، وثمانية بيادق (جنود)، وقلعتان، وملك واحد، وفيلان.

اللاعب الذي يملك القطع البيضاء يبدأ بالحركة أولاً دوماً، وبعدها يلعب اللاعب الذي يملك القطع السوداء، ثمّ يتم التناوب فيما بينهما في تحريك قطعة واحدة لكل دور.

عندما يحين دور اللاعب لتنفيذ نقلته التي لا يمتلك فيها أي حركة قانونية تعد المبارة منتهية، إمّا كانت النهاية كش ملك، أو كان ملكه تعرض إلى الهجوم، أو ردب، بمعنى تعادل فى حال لم يتعرض الملك الخاص به للهجوم، قواعد الحركات كل قطعة في اللعبة لها حركة خاصة، وأيضاً للمربعات البيضاء والسوداء نقاط للتحرك فيها، وهي كالآتي:

البيدق (الجندى): يتحرك مربعاً واحد فقط للأمام في نفس العمود، ويمكن أن يتحرك إلى الأمام بمربعين في النقلة الأولى إن كانا شاغرين، وأيضاً يمكن له عمل نقلتين خاصتين؛ أي الأخذ بالترقية والتجاوز، والأسر عن طريق التحرك قطرياً بمربع واحد فقط للصف المجاور وأخذ مكان القطعة المراد أسرها.

الحصان: يتحرك بمربعين عمودياً ثم بمربع واحداً أفقياً أو العكس؛ حيث إنّ حركته تشبه حرف L باللغة الإنجليزية، ويعد الحصان القطعة الوحيدة التي يمكنه القفز فوق القطع.

القلعة: تعرف أيضاً باسم الرخ، وتتحرك بعدد اختياري من المربعات أفقياً أو عمودياً، ولا تستطيع أن تقفز فوق القطع، وتمتاز بامتلاكها نقلة خاصة تعرف باسم التبييت، أي يتم فيها تحريك الملك تحت شروط معينة.

الفيل: يتحرك بعدد اختياري من المربعات لكن بشكل قطري فقط، ولا يستطيع أن يقفز فوق القطع.

الملكة: يطلق عليها أيضاً اسم الوزير، وتعتبر حركتها حركة توليفة بين حركة الفيل والقلعة؛ إذ تتحرك عمودياً أو قطرياً أو أفقياً بعدد اختياري من المربعات، كما أنّها لا تستطيع أن تقفز فوق القطع.

الملك: يتحرك بمربع واحد فقط في مختلف الاتجاهات، ويمتاز بامتلاكه نقلة خاصة تعرف باسم التبييت، إذ يتم فيها تحريك القلعة تحت شروط معينة.