شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: إيهاب جلال المدرب الأحق بتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعم ياسر الشنوانى لاعب فريق المصرى البورسعيدى سابقا والمقيم فى إنجلترا قرار الاتحاد المصرى تعيين إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز مديراً فنياً للمنتخب الوطنى خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة.
وقال ياسر الشنوانى، خلال تصريحات خاصة، "كل الدعم والتوفيق للأخ والصديق العزيز إيهاب جلال فى مهمته الصعبة وخصوصا بعد الكلام الكتير اللى اتقال لكن بإذن الله هو قد المسئولية وياريت كل الناس تدعمه ويارب كل التوفيق له وللاعبين اختيار موفق وبإذن الله منتخبنا يتخطى المرحلة دى ويفرح الجمهور المصرى".
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.