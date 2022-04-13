شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشنوانى: إيهاب جلال المدرب الأحق بتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم ياسر الشنوانى لاعب فريق المصرى البورسعيدى سابقا والمقيم فى إنجلترا قرار الاتحاد المصرى تعيين إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز مديراً فنياً للمنتخب الوطنى خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة.

وقال ياسر الشنوانى، خلال تصريحات خاصة، "كل الدعم والتوفيق للأخ والصديق العزيز إيهاب جلال فى مهمته الصعبة وخصوصا بعد الكلام الكتير اللى اتقال لكن بإذن الله هو قد المسئولية وياريت كل الناس تدعمه ويارب كل التوفيق له وللاعبين اختيار موفق وبإذن الله منتخبنا يتخطى المرحلة دى ويفرح الجمهور المصرى".

وكان قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطني، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2022.