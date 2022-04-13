شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لدورى رجال الكرة الطائرة منافسات نهائى بلاى أوف الدورى الممتاز بين الزمالك والاتحاد السكندرى والمحدد انطلاقها 16 أبريل الجارى.

تقام مواجهة اليوم الأول من بلاى أوف النهائى فى الحادية عشر مساء، وتقام المباراة الثانية يوم 17 أبريل فى نفس الموعد.

يحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 18 أبريل.

ويخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة لانطلاق بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال للموسم الحالى 2021 / 2022 يوم 23 أبريل الجارى بين فريقا الأهلى والزمالك.

ويقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 25 أبريل.

من ناحية أخرى يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

ويسعى اتحاد الطائرة للتعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.