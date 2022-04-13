شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يترقبون تمثيل منتخب مصر بعد تولى إيهاب جلال تدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش، على أن يتولى المهمة بدءا من شهر مايو المقبل، عقب الاتفاق على كل الخطوط العريضة الخاصة بتدريب المنتخب على أن يتولى جلال مسئولية اختيار جهازه المعاون فى تدريب الفراعنة.

تغيير الجهاز الفنى لمنتخب مصر سيكون فرصة مواتية أمام عدد كبير من لاعبى الدورى فى الحصول على فرصة الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترة القادمة، سواء اللاعبين الذين كانوا يخرجون من حسابات كيروش رغم تاريخهم مع منتخب مصر أو اللاعبين الذين لم ينالوا شرف الانضمام للمنتخب الوطنى.

وهناك أكثر من لاعب يترقب الحصول على فرصة لتمثيل منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال لعل أبرزهم:

طارق حامد

ابتعد طارق حامد عن صفوف منتخب مصر طوال فترة تواجد كارلوس كيروش، الذى لم يكن يقتنع بخدمات لاعب وسط الزمالك، وكان يركز فى اختياراته الفنية على الثلاثى محمد الننى وعمرو السولية وحمدى فتحى ومعهم نبيل عماد دونجا أو مهند لاشين.

محمد شريف

تعيين جلال فرصة مواتية أمام محمد شريف للعودة لتمثيل منتخب مصر، الذى غاب عن الفراعنة فى أكثر من معسكر فى وجود كيروش آخرها عدم المشاركة فى المعسكر الأخير لتصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم ضد السنغال، رغم أن اللاعب تواجد فى معسكر منتخب مصر الذى شارك بكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

عبد الله السعيد

تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب قد يكون سببا فى تراجع عبد الله السعيد عن فكرة اعتزال اللعب الدولى، بعدما أعلن عن قراره عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا، وكان سببا فى غيابه عن معسكر مباراتى السنغال، لاسيما أن جلال يدرب السعيد فى بيراميدز ويعلم إمكانياته جيدا.

إبراهيم عادل

من الأسماء المرشحة أن يكون لها دور كبير مع المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة هو إبراهيم عادل باعتباره من الأسماء الواعدة فى سماء الكرة المصرية، ويثق جلال فى قدراته بشكل كبير لاسيما أنه يعرفه عن قرب من خلال تدريبه فى بيراميدز.

محمد إبراهيم

يعد محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا من ضمن الأسماء التى تحظى بثقة إيهاب جلال فى منتخب مصر، باعتباره من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية والقدرة على صناعة الفارق، وقد يكون له دور كبير مع المنتخب فى التجمعات القادمة، لاسيما أن جلال لعب دورا فى استعادة لاعب الزمالك السابق لبريقه الغائب أثناء تدريبه فى المقاصة.

أحمد سامى

يعتبر أحمد سامى مدافع بيراميدز الحالى من الأسماء التى يثق فيها إيهاب جلال عندما كان مدربا للمقاصة وحاليا أثناء تولى تدريب بيراميدز، ويعتمد عليه بشكل أساسى فى تنفيذ فكره القائم على التحضير من الأسفل لبناء الهجمات، ورغم أن سامى لم يسبق له الانضمام للمنتخب من قبل أن تعيين جلال سيكون فرصة مواتية من أجل تسجيل ظهوره الأول بقميص الفراعنة.