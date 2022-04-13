كهربا يحتفل بعيد ميلاده الـ28 اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق هاتاى سبور التركى والمعار من الأهلى لنهاية الموسم بعيد ميلاده الـ28 اليوم، حيث من مواليد 13 أبريل عام 1994 بمحافظة القاهرة بمنطقة مصر القديمة.

وبدأ محمود عبد المنعم كهربا مشواره مع كرة القدم داخل قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن يرحل إلى صفوف نادى لوزين السويسرى، ثم عاد إلى نادى إنبى الذى لعب معه لمدة موسيمن تألق فيها بشدة مع الفريق البترولى، مما جعله محط أنظار نادى الزمالك الذى نجح فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية فى موسم 2015 ثم الانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودى لمدة موسمين على سبيل الإعارة عامى 2017 و2018 وفى عام 2019 انتقل إلى فريق ديبورتيفو داس أيفيس البرتغالى قبل الانتقال إلى الأهلى 2020 ثم الخروج إعارة إلى نادى هاتاى سبور التركى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وحتى نهاية منافسات الموسم الحالى.

وحقق كهربا بطولات كالتالى برفقة فريق الزمالك بطولتين لكأس مصر وبطولة واحدة للدورى الممتاز إلى جانب الحصول على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية فى موسم 2019 ومع الأهلى على خمس بطولات بواقع بطولتين لدورى أبطال أفريقيا ومثلهما للسوبر الأفريقى إلى جانب الفوز ببطولة الدورى الممتاز وبطولة أخرى لكأس مصر الدورى الممتاز وكأس مصر وشارك فى بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020 وتوج مع الفريق الأحمر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.

بينما نجح كهربا فى الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما فى عام 2013 عقب الفوز على منتخب غانا بركلات الترجيح فى المباراة النهائية في البطولة التى أقيمت بالجزائر تحت قيادة فنية للكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق للشباب الفراعنة و تأهل كهربا مع المنتخب الوطني الأول إلى نهائيات كأس العالم روسيا عام 2018 للمرة الثالثة في تاريخ الفراعنة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب السابق للمنتخب الوطني.