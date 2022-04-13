الامارات | والدة الطفل المصاب بالتوحد: لانريد رؤية كريستيانو رونالدو.. القضية بيد الشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الطفل المصاب بالتوحد: لانريد رؤية كريستيانو رونالدو.. القضية بيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الساعات الاخيرة الماضية تطورات غير متوقعة في قضية اعتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد يبلغ من العمر 14 عاماً وذلك خلال مباراة مانشستر يونايتد امام ايفرتون ضمن الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز بكرة القدم، والتي انتهت بخسارة مانشستر 1-صفر في أولد ترافورد.

وبعد المباراة واثناء خروج كريستيانو رونالدو من الملعب قام بالاعتداء على طفل كان يحمل هاتفاً ويرغب بالتقاط صورة فضرب يده، وظهرت الواقعة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذر كريستيانو رونالدو بعد الحادث عبر فيديو على حسابه في انستغرام، ودعا الطفل لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد، لكن ملف القضية احيل إلى الشرطة التي تحقق في الحادثة.

وفي مقابلة جديدة والدة الصبي، سارة كيلي نشرتها صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم الاربعاء، قالت انها ترفض دعوة رونالدو، وان "يونايتد تعامل مع الأمر بشكل رهيب وجعل الأمور أسوأ حتى نكون صادقين. الطريقة التي أراها هي، إذا اعتدى عليه أحدهم في الشارع ثم طلب منا الذهاب لتناول العشاء، فلن نفعل ذلك".

واضافت "فقط لأنه كريستيانو رونالدو، لماذا نفعل ذلك؟ يبدو الأمر كما لو أننا ندين له معروفًا، لكنني آسف، لا نفعل ذلك".

وأكدت سارة كيلي أن هذا كان قرار ابنها. وقالت: "لقد رفضنا عرض الذهاب إلى يونايتد لأن جيك لا يريد الذهاب إلى هناك ولا يريد رؤية رونالدو. لقد أوضح ذلك بوضوح". وتابعت "إنها ليست كلماتي، إنها كلمات ابني. في نهاية اليوم، هذا ما يدور حوله الأمر. لقد أثرت عليه أكثر مما تأثرت بي، لذلك بذلت كل ما لديه لاتخاذ قرار بشأنه - لا يريد الذهاب إلى يونايتد، ولا يريد الذهاب لرؤية رونالدو. كل ما أقوله الآن هو أن الأمر في أيدي الشرطة".

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