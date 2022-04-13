الامارات | مدرب تشيلسي غاضب من "ايماءات" بين الحكم وأنشيلوتي.. هل تلقى ريال مدريد مساعدة تحكيمية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسي غاضب من "ايماءات" بين الحكم وأنشيلوتي.. هل تلقى ريال مدريد مساعدة تحكيمية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر توماس توخيل مدرب تشيلسي عن غضبه من تبادل الحكم سيمون مارسينياك "الابتسامات والضحكات" مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد وداع حامل اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور الثمانية بخسارته 5-4 في النتيجة الإجمالية.

وبعد خسارته 3-1 في ستامفورد بريدج، بدا تشيلسي في طريقه للتأهل بعد تقدمه 3-صفر في سانتياجو برنابيو، لكن ريال مدريد أدرك التعادل 4-4 في النتيجة الإجمالية قبل عشر دقائق من النهاية وحسم كريم بنزيمة تأهل الفريق الإسباني في الوقت الإضافي.

وألمح توخيل في مؤتمر صحافي إلى احتمال تلقي ريال مدريد مساعدة تحكيمة من خلال هذه "الايماءات" دون ان يشير إليها صراحة، وقال أن مارسينياك يبدو كأنه "يستمتع بوقته مع كارلو" بعد المباراة. وأضاف المدرب الألماني "عندما أردت الذهاب لشكره، كان يضحك ويبتسم مع مدرب الفريق المنافس. "أعتقد أنه توقيت خاطئ للغاية للقيام بذلك بعد صفارة النهاية، 126 دقيقة قدم الفريق فيها كل ما لديه،. عندما تذهب وترى الحكم يبتسم ويضحك مع المدرب الآخر، فهذا توقيت سيء. وأخبرته بذلك".

ولم يكن توخيل راضيا عن عدم مراجعة الحكم بنفسه هدف ماركوس ألونسو الذي ألغاه حكم الفيديو المساعد بداعي لمسة يد في الشوط الثاني.

وتابع "لم أر الهدف لكني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يذهب ويراجع الهدف بنفسه، يجب أن تكون المتحكم وألا تترك القرار بيد شخص منعزل خارج الملعب".

وكال توخيل المديح للاعبيه لجهودهم قائلا "قدمنا أقصى ما لدينا. أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي وأعتقد أننا كنا نستحق التأهل لكن الحظ لم يكن بجانبنا.

"لم نكن محظوظين. لهذا السبب نشعر بخيبة أمل. خسرنا أمام الكفاءة الفردية فقط. ارتكبنا خطأين، فقدنا الكرة مرتين. كنا نستحق التأهل بعد المباراة التي قدمناها الليلة، لكنه لم يكن مقدرا لنا".

وانتفض ريال مدريد في مواجهة صحوة تشيلسي ليحجز مكانه في الدور قبل النهائي حيث سيواجه مانشستر سيتي أو أتليتيكو مدريد.

وقال توخيل "لسنا نادمين على شيء. مثل هذه الهزائم تجعلك تتقبلها بفخر كرياضي.

"كنا منظمين للغاية ونشيطين وتحركنا بشكل جيد بدون كرة. لعبنا بشجاعة ومن هذا المنطلق لعبنا بكفاءة. هذه هي الطريقة المناسبة للعب، لو اجتهدنا بهذا الشكل فنحن فريق استثنائي".

وكان توخيل انتقد أداء فريقه في مباراة الذهاب عندما سيطر ريال مدريد على المواجهة ليفوز 3-1.

وبعد ذلك وصف المدرب الألماني فرص فريقه "بالمستحيلة" مما أشعل حماس لاعبيه الذين قدموا أداء مختلفا تماما في مدريد.

وأضاف توخيل "أظهرنا شجاعة كبيرة وكفاءة. أنا سعيد للغاية، وهذه هي الطريقة للمضي قدما. المطالب في تشيلسي كبيرة، ورد فعل اللاعبين جعلنا فخورين.

"لعبنا بشكل مختلف تماما عما حدث في (الهزيمة 4-1 في الدوري) أمام برنتفورد ومباراة الذهاب. هذا فارق هائل".

وتابع "لم نخجل أبدا من التأكيد على أن هذا هو الأهم، وكيف نرتقي بالمستوى. قدمنا أقصى ما لدينا اليوم".

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