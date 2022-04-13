حسام حسن أفضل منه.. رضا عبد العال: على أي أساس تم اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، عن استياءه من تولي إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز مسئولية تدريب منتخب مصر، خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن الفراعنة بالتراضي.

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: على أي أساس تم اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر؟، فلا توجد معايير واضحة لاختيار المدير الفني، وكنت أُفضل وجود حسام حسن نظرًا لخبراته الكبيرة منذ أن كان لاعبًا بالأهلي والزمالك والمنتخب الوطني، كما أن مسيرته التدريبية أفضل من إيهاب جلال.

وأضاف: المدرب الأجنبي كان الأفضل في هذه المرحلة، لكن وفقًا لإصرار اتحاد الكرة على مدرب وطني، فكنت أُفضل حسام حسن أو علي ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر أو أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة.

وتابع عبد العال: حازم إمام ومحمد بركات هما المسئولان عن ملف المدير الفني الجديد عقب رحيل كيروش، والمدرب الأجنبي كان الخيار الأول لهما، لكننا فوجئنا بتولي إيهاب جلال، وهو ما يعني أن رأيهما لم يؤخذ به في هذا الملف

وفي السياق نفسه، أكد محمد رمضان نجم النادي الأهلي السابق أن اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر الوطني خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش، اختيار موفق للغاية من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية: إيهاب جلال مدرب متميز وصاحب شخصية مُتزنة وحقق نجاحات عديدة مع فريق مصر المقاصة ونجح في احتلال وصافة الدوري.

واختتم: أطالب الجماهير بمساندة إيهاب جلال وتقديم الدعم الكامل له ولجهازه المعاون، والوقوف خلف المنتخب الوطني.