شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (12).. وجيه عزام أيقونة الدراجات الحالم بالعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحادات الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماءهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثانية عشر من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو وجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى والدولي للدراجات، وصاحب نهضة معروفة في الرياضة التي لاقت رواجا كبيرا في مصر في السنوات الأخيرة.

وقبل عام من نشر هذا التقرير فاز الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة لدورة جديدة بالتزكية رسميًا، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للدراجات.

وفي نهاية العام الماضي احتضنت مصر بفضل جهود وجيه عزام 47 دولة تشترك في بطولة العالم للدراجات في مصر، وهو أكبر عدد للمشاركين من الدول في بطولة عالمية للدراجات.

وقال عزام الذى شغل مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم الدراجات المضمار للناشئين، إن بطولة دراجات المضمار هى أول بطولة على أحدث مضمار في المنطقة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.