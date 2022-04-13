شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يشارك فى مران الأهلى الجماعى اليوم بعد اكتفائه بالجيم أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى للمشاركة فى المران الجماعى لفريقه، اليوم الأربعاء، بشكل طبيعى بعدما غاب عن المشاركة فى مران الأمس لشعوره بالإجهاد، حيث اكتفى بأداء تدريبات استشفاء بدنى فى الجيم على هامش مران الأهلى أمس الثلاثاء.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أن أفشة أدى تدريبات استشفاء فى إطار الحرص على منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

وكان الأهلى قد عاد لاستئناف تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى ذهاب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وعقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأمس للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.