شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة قوية وصعبة عندما يلتقى نظيره الرجاء المغربى، فى العاشرة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وعدل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل لتقام فى العاشرة مساء بدلا من التاسعة كما كان مقررا من قبل.

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربى

أعلن كاف عن إقامة مباراة الاهلي والرجاء المغربى يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، فى تمام الساعة العاشرة مساء بدلاً من التاسعة مساء على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 أبريل على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

عودة الأهلى للتدريبات استعداداً للرجاء

استأنف الأهلى تدريباته مساء أمس الثلاثاء، ضمن استعدادته لمباراة الرجاء المقبلة، بعدما حصل الفريق على راحة 24 ساعة وتحديدا يوم الاثنين الماضي، ويواصل تدريباته بدون راحة حتى موعد مباراته ضد بطل المغرب.

الأهلى يستعيد 5 لاعبين قبل مباراة الرجاء تشهد مباراة الاهلي والرجاء عودة 5 لاعبين لقائمة المارد الأحمر بعد تماثلهم للشفاء، فقد استعاد الأهلي جهود ثلاثي الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلي بهدف نظيف فى الدورى للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثى فى مران الفريق، الأحد، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفني.

حكم مباراة الاهلي والرجاء المغربي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء المغربي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

20 ألف مشجع يحضرون مباراة الاهلي والرجاء

حصل الأهلى على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي السبت وجاءت موافقة الجهات الأمنية على هامش الاجتماع الأمني للمباراة بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.