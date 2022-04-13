شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطط لانطلاق بلاى أوف كأس الرجال 23 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة لانطلاق بلاى أوف نهائى كأس مصر للرجال للموسم الحالى 2021 / 2022 يوم 23 أبريل الجارى بين فريقى الأهلى والزمالك.

يقام دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين، وحال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة يوم 25 أبريل.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام حال الوصول لمباراة فاصلة.

من ناحية أخرى، يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.

ويسعى اتحاد الطائرة للتعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.