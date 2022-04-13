شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبي يكتب: منصف "ظاهرة جديدة".. يطارد الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الزحام الكروى فى الدورى وأفريقيا والبحث عن مدير فنى للمنتخب، يخطف محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندرى الحالى والزمالك الأسبق الأنظار لكونه ظاهرة وحالة تستحق التوقف أمامها ودراسة أسرارها .

منصف أو أوسة كما تطلق عليه الجماهير هو الأكبر سنا فى الملاعب المصرية حاليا، حيث يبلغ من العمر 45 عاما ويطارد الأسطورة عصام الحضرى على لقب الأكبر سنا فى ملاعب الكرة المصرية، حيث استمر السد العالى فى الملاعب حتى وصل عمره إلى 46 سنة وشهر وأسبوع حينما أعلن الاعتزال فى آخر ظهور له حارسا لمرمى فريق النجوم أمام المصرى البورسعيدى فى فبراير 2019.. وبذلك يتبقى لمنصف سنة تقريبا لكسر رقم الحضرى ليصبح الأكبر سنا والأكثر مشاركة فى الدورى المصرى.

منصف ظاهرة لأنه يشارك فى الدورى المصرى للموسم رقم 26 على التوالى، ورغم كبر السن لكنه يقدم مستوى رائعا وأداء عاليا يجذب الأنظار له ويعتمد عليه المدربون، ولعله كان الأكثر تألقا فى الموسم الماضى مع وادى دجلة، وهذا الموسم انتقل للاتحاد السكندرى بقرار التوأم ورغبة حسام حسن المدير الفنى السابق، والذى اعتمد عليه ولكن سوء النتائج للفريق جعله يبعده قبل الرحيل، ولكن مع قدوم عماد النحاس للقيادة الفنية لزعيم الثغر عادت الأمور لطبيعتها، حيث أعلن النحاس أن منصف هو الحارس رقم 1 وظهر بالفعل متألقا أمام الأحمر يزود بقوة عن مرماه، ويكون أحد أفضل لاعبى اللقاء .

منصف ظاهرة تكرر تجربة الحضرى فى الروح والطموح والجدية فى العمل، وكلها عوامل جعلتهما استثناء لاستمرار كثيرا فى الملاعب .