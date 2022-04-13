شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى الصافى مدرب من ذهب فى عالم سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثبت يوما بعد يوما و موسما بعد الآخر المديرالفنى المخضرم لسيدات الأهلى حمدى الصافى أنه مدرب من ذهب فى عالم الكرة الطائرة النسائية .

و يمتلك حمدى الصافى إمكانيات خططية تمكنه من السيطرة المحلية على البطولات مع فريق الأهلى و توج مؤخرا بلقبى كأس مصر و الدورى الممتاز لهذا الموسم على حساب الصيد و سبورتنج على التوالى

نجح حمدي الصافي فى استغلال ثقة إدارة مجلس الأهلى على مدار سنوات عديدة فى التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية على صعيد السيدات بدون منازع.

حمدي الصافي يمتلك موهبة قوية فى عالم الكرة الطائرة، منذ أن كان لاعبا فى صفوف الأهلي، خاصة أن عائلته أصبحت رياضية أهلاوية جدا؛ فهو متزوج من رحاب الغنام نجمة السلة السابقة وعضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة ونجله أحد اللاعبين الصاعدين الواعدين فى صفوف فريق الطائرة رجال وهو يوسف حمدى الصافى.

كما أن الصافى يرتبط بكيمياء قوية مع نجمات الفريق الأول مكّنته من السيطرة على البطولات بشخصية القيادة الحكيمة فى الملعب.

يرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى لسيدات الأهلى حمدى الصافى فى الصور التالية :