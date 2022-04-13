شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث تدعيم الجبهة اليسرى فى الصيف تحسبا لرحيل فتوح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو الزمالك بالاتفاق مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب خبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل أحمد فتوح الظهير الدولى خلال نفس الفترة لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب محليا وأفريقيا، وآخرها كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى والتى ظهر فيها بمستويات جيدة.
ويراقب مسئولو الزمالك محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من أجل التعاقد معه، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الحالى، بالإضافة لقناعة المسئولين الزملكاوية بإمكانيات اللاعب الفنية منذ أن كان بالمصرى البورسعيدى، فى ظل تواجد محمد عبد الشافى والذى ما زال قادرا على العطاء ويقدم مستويات قوية عندما تأتى له الفرصة وكان آخرها لقاء المقاصة الأخير بالدورى.
وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.
بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.