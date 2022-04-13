الزمالك يبحث تدعيم الجبهة اليسرى فى الصيف تحسبا لرحيل فتوح

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القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو الزمالك بالاتفاق مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب خبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل أحمد فتوح الظهير الدولى خلال نفس الفترة لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب محليا وأفريقيا، وآخرها كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى والتى ظهر فيها بمستويات جيدة.

ويراقب مسئولو الزمالك محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من أجل التعاقد معه، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الحالى، بالإضافة لقناعة المسئولين الزملكاوية بإمكانيات اللاعب الفنية منذ أن كان بالمصرى البورسعيدى، فى ظل تواجد محمد عبد الشافى والذى ما زال قادرا على العطاء ويقدم مستويات قوية عندما تأتى له الفرصة وكان آخرها لقاء المقاصة الأخير بالدورى.