شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. عبد الظاهر السقا مدافع بسط صلابته على الدورى التركى 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة" مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق.

يظل اسم عبد الظاهر السقا، لاعب منتخب مصر سابقاً، أحد العلامات التاريخية فى الكرة المصرية بعدما استطاع أن يضع لنفسه مكانة فى قلوب الجماهير، خاصة أنه ارتبط كثيراً بعدد من البطولات القارية للفراعنة، بالإضافة إلى مسيرة احترافية جعلت منه أحد المدافعين البارزين من المصريين الذين لعبوا لسنوات فى الدورى التركي.

بداية السقا

ولد السقا فى 30 يناير عام 1974 بمحافظة الدقهلية، وبدأ مسيرته الكروية مع نادى المنصورة، والتى لم تكن سهلة على الإطلاق فهو ليس لاعباً فى صفوف الأهلى أو الزمالك أو ممن يملكون أى أمور أخرى تساعدهم على بدء المشوار، لكنه بفضل تألقه انضم إلى منتخب مصر تحت قيادة محمود الجوهرى من المنصورة، وشارك فى أمم أفريقيا 1998 وتوج خلالها باللقب والذى كان بوابته للاحتراف الأوروبي.

بداية الاحتراف

انطلقت مسيرة عبد الظاهر السقا الاحترافية عام 1999 بعد تألقه مع المنتخب عبر فريق دينزلى سبور، والذى قضى فيه 3 سنوات شهدت الكثير من النجاحات، وشارك خلالها فى 66 مباراة بجميع المسابقات ورغم كونه مدافع إلا أنه نجح فى تسجل 4 أهداف.

أفضل مدافع

وبعد رحلة مع دينزلى سبور قرر السقا شد الرحال إلى جينشلر بيرليجى ليرافق الصقر أحمد حسن، حجز السقا مكانًا أساسيًا فى تشكيلة الفريق ولم يمر الكثير حتى توج فى الموسم الثانى له مع نفس الفريق بلقب أفضل مدافع فى الدورى التركى وقتها.

كما شارك فى الدورى الأوروبى موسم 2003-2004 مع جينشلر بيرليجى، حيث لعب عبد الظاهر السقا 8 مباريات قبل أن يودع فريقه البطولة على يد فالنسيا من دور الـ16.

لقب الأفضل من جديد

حافظ عبد الظاهر السقا على مكانته بين الكبار فى الدورى التركي، وتوج بلقب أفضل مدافع للمرة الثانية على التوالي، لينتقل بعدها إلى صفوف كونيا سبور، استمرت 3 سنوات، ليعود مرة أخرى إلى صفوف جينشلر بيرليجى من جديد.

وانتقل بعدها عبد الظاهر السقا إلى نادى إسكشهير الذى ودع من خلالها الدورى التركى قبل أن يعود إلى الدورى المصرى عبر بوابة إنبى والذى أعلن من خلاله اعتزال اللعب رسميا.

توج عبد الظاهر السقا بـ3 بطولات لكأس أمم إفريقيا أعوام 1998، 2006.