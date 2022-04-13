الامارات | كيف تشاهد مباراة ليفربول وبنفكا في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشاهد مباراة ليفربول وبنفكا في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أبريل 2022



دبي-الامارات اليوم.

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي على ملعبه "انفليد"، منافسه بنفيكا البرتغالي في إياب الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا بكرة القدم، فيما يلعب مانشستر سيتي خارج أرضه أمام العنيد اتلتيكو مدريد.

والمباراتان حاسمتان في التأهل إلى الدور نصف النهائي ومفتوحتان على جميع الاحتمالات خصوصا لفريق مانشستر سيتي الذي فاز ذهابا 1-صفر، بينما الأمر سيكون مختلفا لدى ليفربول الذي فاز 3-1 وستكون مهمته أسهل نوعا ما.

مواجهتا نصف نهائي أبطال اوروبا

ويلتقي الفائز من مواجهة ليفربول مع فياريال الاسباني الذي تأهل على حساب بايرن ميونيخ بعد فوزه 1-صفر ذهابا، وتعادله ليلة الثلاثاء إيابا 1-1، بينما سيلعب الفائز من مباراة مانشستر سيتي واتلتيكو مدريد مع ريال مدريد الذي تأهل ليلة الثلاثاء بإعجوبة وبهدف سجله كريم بنزيمة في الشوط الاضافي بعد التعادل في مجموع المباراتين، وانتهاء الوقت الأصلي للقاء لصالح تشلسي 3-1 (الذهاب كان لصالح ريال مدريد 3-1).

موعد مباراة ليفربول مع بنفيكا ومانشستر سيتي مع اتلتيكو مدريد

وستقام مباراة ليفربول مع بنفيكا اليوم الأربعاء (13 ابريل) الساعة 11 ليلاً بتوقيت الإمارات (الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي أي توقيت غرينتش)، كما سيلعب مانشستر سيتي مع اتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بذات التوقيت.

ويمكن للجمهور مشاهدة المباراتين عبر القنوات الناقلة في الشرق الاوسط، وخدمات الانترنت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news