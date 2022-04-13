شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. محمد صلاح يلدغ منتخب غينيا على أرضه بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر، فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه، وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الحالى، مع منتخب مصر فى شباك غينيا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

واستطاع محمد صلاح أن يخطف ثلاث نقاط للمنتخب من أرض منتخب غينيا فى الوقت القاتل مستغلا تمريرة مميزة من أحمد تمساح ليسكنه فى شباك غينيا معلنا تقدم المنتخب 3 /2.

افتتح المنتخب الغينى أهداف المباراة عن طريق سليمان كامارا فى الدقيقة (20)، ونجح محمد أبو تريكة فى تسجيل هدفين فى دقيقتين "60 و62" ليحول تأخر المنتخب لتقدم، ولكن تعادل المنتخب الغينى فى الدقيقة 88 عن طريق جبريل بنغورا، ولكن رفض محمد صلاح أن تمر المباراة دون ترك بصمة واضحة واستغل تمريرة رائعة من تمساح ليسجل هدف الفوز للمنتخب.