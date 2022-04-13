شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للمقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، معسكراً مغلقاً استعداداً للمباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام مصر المقاصة، والمقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل بمنافسات الجولة 14.

ويأمل أبناء عودة فى مواصلة النتائج الجيدة بعد استعادة طريق الانتصارات بالفوز على الجونة في الجولة الأخيرة قبل توقف المسابقة المحلية، بهدفين مقابل هدف.

وخاض المقاولون 5 مباريات ودية استعداداً للمقاصة، تعادل في الأولى أمام أهلي بني غازي الليبي بهدف لكل فريق، قبل أن يخسر في الثانية أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما خسر من البنك الأهلي بهدف نظيف، وتعادل مع سيراميكا بهدف لمثله، وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض المقاولون 13 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 5 لقاءات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.