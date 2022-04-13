شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات متواصلة من اللاعبين الكبار بالأهلي لتحفيز زملائهم قبل موقعة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اللاعبين الكبار بالأهلي عقد جلسات مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى في مباراة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، لتعويض الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في مباراته الأخيرة ضد المصري وتلقي أول خسارة بمسابقة الدوري هذا الموسم من أجل مصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء والنتيجة.

ويحرص اللاعبين الكبار بالأهلي مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وعلي معلول على عقد جلسات متواصلة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم معنويا قبل موقعة الرجاء المغربي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب على الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.

وحدد النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .