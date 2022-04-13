شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. مواقف وليد سليمان الإنسانية لا تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. وليد سليمان

يعد وليد سليمان لاعب النادى الأهلى، من أكثر اللاعبين الذين ترتبط بهم المواقف الإنسانية التي تخطف قلوب الجماهير، بسبب عدم تقصيره في أي موقف يحتاج تدخله، ونستعرض بعضا من مواقفه.

خطف وليد سليمان، أنظار الجميع في مباراة فريقه أمام الجونة، بعدما وضع "التيشيرت" الخاص به على رأس مشجعي الفريق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، المتواجدين داخل أرضية ملعب السلام، وذلك لحمايتهم من هطول الأمطار الغزيرة قبل انطلاق المباراة التي جمعت بينهما في ديسمبر 2018.

إنهاء حفل زفافه

خيم الحزن على حفل زفاف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلى، بعد إخباره من قِبل أحد أقاربه بأحداث استاد الدفاع الجوي، والتي راح ضحيتها 20 شاباً من مشجعي فريق الزمالك.

ولم يتحمل "سليمان" داخل "الكوشة" صدمة الخبر ورفض استكمال العرس ودخل في نوبة بكاء، وقال للحضور في القاعة: "مش هقدر أفرح والناس بتموت علشان خاطر بتشجع كرة".

أمنية الطفل عبد الله

استجاب وليد سليمان، لرغبة الطفل "عبدالله الكحلاوى" ابن محافظة أسوان، الذي عبّر عن رغبته في التحدث أو مقابلة وليد، والذي اشتهر خلال الفترة الأخيرة بالغناء للأهلي، وغناء "يا كارونا مالك ومالنا".

وأجرت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، لقاءا بين وليد سليمان والطفل عبد الله الكحلاى، وأعرب "ابن أسوان" عن سعادته البالغة بلقاء نجم الأهلي، قائلًا "قلب الأسد وصل"، كما غنى "أهلاوي".