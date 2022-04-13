شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إيسترن كومبانى يواجه الترسانة وديا استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه نادى إيسترن كومبانى اليوم الأربعاء، فريق الترسانة وديا، استعداد استئناف مباريات الدورى بعد تأجيل مباراة الأهلى لمنحه الفرصة الكافية للاستعداد للرجاء المغربى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر علاء عبد العال إقامة مباراة ودية مع الترسانة لتجربة اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل استئناف بطولة الدورى ومواجهة الإسماعيلى.

وعاد إيسترن كومبانى تدريباته اليوم، تحت قيادة علاء عبد العال المدير الفني، بعدما منح علاء عبد العال الفريق إجازة السبت والأحد بعد تأجيل مباراة الأهلى.

وأدى لاعبو فريق إيسترن كومبانى مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال إلى وصول الفريق لأفضل شكل فنى وبدنى ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 18 إبريل الجاري.