شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة التعادل مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة فاركو الأخيرة بالدورى والتفكير فى المباريات القادمة والتى لا تقبل القسمة على اثنين، مطالبهم باللعب على أنها لقاءات كؤوس ولا بد من حسمها للتقدم أكثر فى جدول الدورى والضغط على المنافس المباشر لهم فى المسابقة الأهلى، واستغلال تشتته بين الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

كما أكد فيريرا للاعبين ضرورة التحلى بروح الانتصارات فى جميع المباريات وأنه لا يعرف روح الخسارة، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أى لاعب مهما كان اسمه خلال الفترة القادمة ولا بد أن يعلم الجميع أنه ليس لديه نجم موحد وأن النجم الأول هو الفريق وسيخوض المباريات باللاعبين الأجهز.