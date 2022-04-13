شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بغلق صفحة التعادل مع فاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، من اللاعبين إغلاق صفحة مباراة فاركو الأخيرة بالدورى والتفكير فى المباريات القادمة والتى لا تقبل القسمة على اثنين، مطالبهم باللعب على أنها لقاءات كؤوس ولا بد من حسمها للتقدم أكثر فى جدول الدورى والضغط على المنافس المباشر لهم فى المسابقة الأهلى، واستغلال تشتته بين الدورى ودورى أبطال أفريقيا.
كما أكد فيريرا للاعبين ضرورة التحلى بروح الانتصارات فى جميع المباريات وأنه لا يعرف روح الخسارة، مؤكدا أنه لن يتهاون مع أى لاعب مهما كان اسمه خلال الفترة القادمة ولا بد أن يعلم الجميع أنه ليس لديه نجم موحد وأن النجم الأول هو الفريق وسيخوض المباريات باللاعبين الأجهز.
وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.
بهذه النتيجة أصبح رصيد الزمالك 32 نقطة حصدها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في 2 وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليعتلى جدول ترتيب الدورى مؤقتًا فى ظل خوض الأهلى 12 مباراة فقط، ويأتى فى المركز الثانى برصيد 31 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة حصدها من 14 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 3، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.