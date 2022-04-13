شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الجمباز.. تعزيز صحة العظام و المفاصل و المحافظة على الرشاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الجمباز والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين الناشئين.

1- تعزيز صحة العظام و المفاصل .

2-تحسين مرونة الجسم و التوازن .

3- تطوير الإدراك المعرفى و الذهنى.

4-الحفاظ على الصحة النفسية .

5- تطوير المهارات الإجتماعية.

6-تقليل إحتمالية الإصابة بأمراض مزمنة .

7- المحافظة على الرشاقة .