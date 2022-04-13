تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء 13 أبريل/ نيسان 2022 عدة مباريات هامة على صعيد البطولات الأوروبية والعربية.



وتستكمل اليوم منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مباريات قوية في بطولة الدوري التونسي.

يدخل مانشستر سيتي المواجهة متفوقا بهدف مباراة الذهاب، فيما سيحاول أتلتيكو مدريد استغلال أرضية وجمهور ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" وكذلك قناة "beIN Sports 4k HDR" بتعليق حسن العيدروس.

يلتقي فريقا ليفربول وبنفيكا على ملعب "أنفيلد" مساء يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

المباراة تبدأ في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة و11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستبث مباراة ليفربول وبنفيكا على قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، ويعلق عليها المصري علي محمد علي.

يواجه النادي الإفريقي نظيره هلال الشابة، الأربعاء، في الجولة الـ14 من منافسات المجموعة الثانية من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1.30 ظهرا بتوقيت تونس، 3.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة و4.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وسيتم نقل مباراة الإفريقي وهلال الشابة على الهواء مباشرة عبر قنوات الكأس القطرية.

يحل فريق الترجي، حامل لقب الدوري التونسي ضيفا على نجم الملتوي ضمن الجولة الـ14 من منافسات المجموعة الأولى من الدوري التونسي.

هذه المباراة ستبدأ في تمام الساعة 1.30 ظهرا بتوقيت تونس، 3.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة و4.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

وينتظر أن يتم بث مباراة نجم الملتوي والترجي على الهواء مباشرة عبر قنوات الكأس القطرية.