فياريال يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله مع بايرن ميونخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حقق فياريال مفاجأة مدوية بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله 1-1 مع ضيفه بايرن ميونخ.



فياريال تأهل، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب التي لعبت في إسبانيا بنتيجة 1-0، ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالحه.

تقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 52 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن النيجيري سامويل شوكويزي أدرك التعادل لفياريال بالدقيقة 88.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نسخة 2005-2006.

على الجانب الآخر، فإن هذه المرة الثانية تواليا التي يفشل فيها بايرن ميونخ في العبور لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويستحق فياريال أن يطلق عليه "قاهر الكبار" بعدما تغلب في ثمن النهائي على العملاق الإيطالي يوفنتوس.

وسينتظر فياريال في نصف النهائي، الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا، علما بأن الفريق الإنجليزي حسم لقاء الذهاب خارج أرضه بنتيجة 3-1.