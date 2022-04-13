ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نجح ريال مدريد في التأهل بصعوبة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 2-3 أمام تشيلسي.



المباراة لعبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تأهل رغم الخسارة، كونه حقق الفوز في العاصمة البريطانية "لندن" في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1.

وشهدت الدقيقة 15 من عمر المباراة، تسجيل تشيلسي لهدف التقدم عن طريق ماسون ماونت.

وفي الدقيقة 51، سجل الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الهدف الثاني لصالح فريقه.

وأشعل الألماني الآخر تيمو فيرنر المباراة بتسجيله الهدف الثالث لمصلحة تشيلسي، ليصبح "البلوز" هو الأقرب للتأهل.

لكن البرازيلي رودريجو أعاد ريال مدريد للمباراة، وسجل هدف فريقه الأول، وذلك في الدقيقة 80.

وبعد 6 دقائق على انطلاق الشوط الإضافي الأول، سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد، ليصبح الفريق الملكي، ليبطل ريمونتادا تشيلسي، ويتأهل بالفريق الملكي لنصف النهائي.

وسينتظر ريال مدريد في نصف النهائي، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه أتلتيكو مدريد، علما بأن لقاء الذهاب حسمه الفريق الإنجليزي بهدف دون رد.