الامارات | ختام الجولة الثانية من بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الجولة الثانية من بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انتهاء الجولة الثانية، اشتعلت المنافسة لحجز بطاقات التأهل للدور الثاني للبطولة الثالثة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 12 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

وضمن منافسات المجموعة الثالثة احتل فريق الإدارة العامة للحرس الأميري صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، فيما حل فريق التخطيط ثانياً بفارق الأهداف ليحجز الفريقان أولى بطاقات التأهل للدور الثاني من البطولة.

وضمن منافسات المجموعة الثانية حجز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بطاقة التأهل للدور الثاني برصيد ست نقاط، فيما لم تحسم البطاقة الثانية، كما ضمن فريق مجلس الشارقة للتعليم التأهل للدور الثاني للبطولة بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بينما جاء فريق الخدمات الاجتماعية في المركز الثاني بفارق الأهداف.

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