الامارات | «تعليمية الوطني» تواصل مناقشة سياسة دعم قطاع الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليمية الوطني» تواصل مناقشة سياسة دعم قطاع الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عدنان الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، بحضور ممثلي الهيئة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: شذى النقبي مقررة اللجنة، وسارة فلكناز، والدكتورة شيخة الطنيجي، وعائشة البيرق، وعفراء العليلي، وناصر اليماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الرياضي في الدولة، ونتائج الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة بهذا الخصوص، وتم أيضاً الرد على استفسارات اللجنة بشأن استراتيجيات دعم القطاع الرياضي في الدولة.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم قطاع الرياضة بالدولة، وفق محاور: السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.

كما اعتمدت اللجنة تقرير توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، حيث قرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة لإعادة صياغتها على ضوء مناقشات المجلس للموضوع في جلسته الثامنة التي عقدت بتاريخ 5 أبريل الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news