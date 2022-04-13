الامارات | «فزاع» يقترب من لقب مهرجان دبي الرمضاني لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزاع» يقترب من لقب مهرجان دبي الرمضاني لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق فزاع من لقب «سباعيات كرة القدم» التي تقام ضمن مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني، بعد فوزه المستحق على «السعادة» 4-1 حاصداً العلامة الكاملة «9 من 9» في مبارياته الثلاث التي لعبها متخطياً منافسيه «شركاء التحدي» و«السعادة».

ودخلت الفعاليات الرياضية أدوارها الحاسمة، التي تشتمل على سباعيات كرة القدم، تنس الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، البولينغ، إضافة إلى بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي يستضيفها النادي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

وتتواصل بنجاح أيضاً الفعاليات الثقافية والمجتمعية، حيث جذب المجلس الرمضاني أولياء الأمور، والذي يضم العديد من الفعاليات أبرزها اكتشاف مواهب أصحاب الهمم بوجود أكثر من 400 متابع، وفقرات مسرحية ومسابقات يومية، إضافة إلى سحوبات أسبوعية على جوائز قيمة، فيما تصل الدورة العاشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم إلى مسك الختام بتتويج الفائزين، والتي تقام سنوياً تحت رعاية حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، والتي شارك فيها 463 متنافساً في مختلف الإعاقات من 57 جهة.

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