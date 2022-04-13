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منتخب شباب اليد يتوجه لفرنسا اليوم للمشاركة فى بطولة دولية

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه صباح اليوم الأربعاء منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002  إلى فرنسا  فرنسا للمشاركة ببطولة Tibby الدولية بمشاركة فرنسا و مصر و الدنمارك و النرويج.

 

يواصل منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 تدريباته بالمركز الاوليمبى بالمعادى و ذلك استعدادا قبل سفر الفريق الوطنى الى فرنسا لخوض بطولة Tibby الدولية و التى ينظمها الاتحاد الفرنسى لكرة اليد بمشاركة منتخب فرنسا و منتخب مصر و منتخب الدنمارك و منتخب النرويج و ذلك فى الفترة من 13 الى 17 ابريل الجارى.

 

تأتى مشاركة منتخبنا الوطنى للشباب ببطولة Tibby الدولية فى فرنسا ضمن برنامج اعداد الفريق  لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشباب و المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس من العام الجارى 2022 .

 

خاض  منتخب الشباب مبارتين ودياتين مع منتخب المجر فى المجر و خاض الفريق الوطنى دورة دولية ودية بالقاهرة بمشاركة مصر و رومانيا و البحرين و كل هذه المباريات القوية امام منتخبات التصنيف الأول عالميا لاكتساب الخبرات و الاحتكاك الدولى المطلوب للاعبى منتخبنا الوطنى.

 

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب فى بطولة Tibby : محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و  صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى  و محمد درنكى مدير ادارى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى و سوف يسافر 16 لاعب ضمن قائمة الفريق الوطنى فى بطولة Tibby و سوف ينضم لبعثة الفريق الوطنى فى فرنسا لاعب المنتخب الوطنى ادم البشرى المحترف فى فرنسا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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