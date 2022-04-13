شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. المارد الأحمر يحقق أول ألقابه المحلية تحت قيادة الجوهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم 5 أغسطس 1983، بعدما نجح الأهلى حامل لقب كأس مصر عام 1981 بالاحتفاظ بلقبه للعام الثاني على التوالي عقب فوزه على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد سجله المدفعجى خالد جاد الله فى الدقيقة "63" ليتوج المارد الأحمر بلقب النسخة رقم "54" للمسابقة، ليحقق أول لقب محلى تحت قيادة الجنرال محمود الجوهرى، ويتوج الأهلى بلقب البطولة للمرة رقم "23" فى تاريخه، منها مرتين مناصفة مع الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلى فى نهائي بطولة الكأس مكون من: ثابت البطل، حسام البدرى، مصطفى يونس "كابتن الفريق"، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جادالله، مجدى عبدالغنى، طاهر أبوزيد، مصطفى عبده، محمود الخطيب "علاء ميهوب"، مختار مختار "زكريا ناصف"، وأدار المباراة الحكم مينيكوتش جينو، بينما خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم كل من: عادل عبد المنعم – مصطفى أبو الدهب – على المصرى – علاء مرسى – سيد عيد – الويشى – مجدى إمام – إينو – جمال جودة – على حسنى “مسعد نور” – طارق سليمان.