شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يجهز لاعبى الأهلي نفسيا قبل مواجهة الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء استعدادا لمباراته ضد الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تجمعهما على استاد الأهلي والسلام، من أجل الاستعداد الجيد لهذه المواجهة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض موقعة الإياب على ملعب محمد الخامس.

ويرغب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في تجهيز لاعبيه نفسيا وبدنيا من أجل تقديم أفضل مستوى في مباراة السبت المقبل، وتعويض الخسارة الأخيرة من المصري في بطولة الدوري، والتي شهدت توجيه أسهم النقد إلى الجهاز الفني واللاعبين بسبب سوء الأداء والتفريط في ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الأهلي لاستعاد درع الدوري.

وحدد النادي الأهلي مساء الأحد المقبل الموافق 17 أبريل الجاري موعداً لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويسافر الأهلي إلى المغرب عبر طائرة خاصة مساء الأحد اي بعد نحو 24 ساعة من مباراة الذهاب أمام الرجاء التى ستقام في العاشرة من مساء السبت المقبل ( 16 أبريل) بإستاد الأهلي والسلام .