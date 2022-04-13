شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات مانشستر للاسكواش بـ 4 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة مانشستر للاسكواش والتى تستضيفها المدينة الإنجليزية خلال الفترة بين 13 إلى 18 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 85 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 5 لاعبين بمنافسات الرجال وهم: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، و مصطفى السيرتي.

بينما تشارك في منافسات السيدات 5 لاعبات وهن: سنا ابراهيم، هنا رمضان، منه ناصر، يثرب عادل، ونادين شاهين.

وجاءت مباريات المصريين في الدور التمهيدي كالتالي:

ـ مصطفى السرتي والهندي راميت تاندون

ـ سنا إبراهيم وأنا سيرم

ـ هنا رمضان وتونج تسز وينج

ـ يثرب عادل ومنة ناصر

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجاري، وانتزعت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، صدارة التصنيف للمرة الثانية فى مسيرتها الاحترافية، وذلك بعد تتويجها بعدة بطولات فى الموسم الجارى، حيث أنهت سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

وتراجعت نور الشربيني إلى المركز الثاني في التصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفي المركز السابع جاءت سلمى هاني، وتقدمت روان العربي مركزاً لتحتل التصنيف الثامن.

واختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، كأفضل لاعبة في شهر مارس الماضي، وذلك بعدما حصدت لقب بلاك بول في الشهر الماضي لتتصدر التصنيف العالمي مع بداية أبريل الجاري، كما اختارت رابطة المحترفين، النيوزيلاندي بول كول المصنف الأول عالمياً كأفضل لاعب في مارس أيضاً.