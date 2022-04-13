شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يحفز لاعبى المقاولون العرب قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن محمد عودة ولاعبي الفريق لتحفيزهم قبل مران الفريق الذي أقيم أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة.

ويواجه المقاولون العرب فريق المقاصة غد الخميس ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.



وتابع المشرف على الكرة استعدادات الفريق لمباراة المقاصة واطمأن على الجاهزية الفنية والمعنوية. وتحدث فتحي مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز والسير على خطى الانتصارات لوضع الفريق في المكان الذي يليق به في ترتيب جدول الدوري.