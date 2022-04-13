شكرا لقرائتكم خبر عن بيترو لواندا الأنجولي يهزم بطل جنوب السودان ببطولة أفريقيا للسلة bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيترو دي لواندا الأنجولي الفوز على نظيره كوبرا سبورت الجنوب سوداني في ثاني جولات تصفيات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة BAL بنتيجة 56/92.

وظهر تفوق الفريق الأنجولي منذ الفترة الأولى التي نجح في الفوز بها بنتيجة 37/13، قبل أن يستعيد كوبرا سبورت توازنه في الفترة الثانية التي انتهت بالتعادل 16/16.

واستعاد بيترو دي لواندا تفوقه في الفترة الثالثة والتي أنهاها لصالحه بنتيجة 24/11، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة بتقدم بطل جنوب السودان بنتيجة 16/15، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأنجولي بنتيجة 92/56.

ويواجه كوبرا سبورت فريق إسبوار فوكاش بطل الكونغو في المباراة المقبلة والمحدد إقامتها غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا، بينما يواجه بيترو دي لواندا نادي الزمالك بالجولة الثالثة من التصفيات والمحدد إقامتها في تمام الحادية عشر من مساء يوم الجمعة المقبل.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الإنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.