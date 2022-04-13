شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزمالك للسلة يفوز على كيب تاون الجنوب أفريقى 101-77 ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزا على حساب نظيره كيب تاون بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 101 - 77، في ثاني مبارياته بالمجموعة الثانية لبطولة أفريقيا التي تستضيفها القاهرة وتستمر حتى 19 أبريل الحالي.

وجاءت نتيجة فترات المباراة كالتالي:

25/21

36/40

67/56

101/77

جاءت المباراة قوية بين الفريقين، حيث استطاع أبناء القلعة البيضاء السيطرة على مجريات الأمور لصالحهم. وشهدت المباراة تألق أنس أسامة ومصطفى كيجو وعمر هشام وأحمد عزب وأحمد ياسر مودي.

كما قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتوزيع هدايا للجمهور الموجود أثناء المباراة عبارة عن تيشيرتات تحمل شعار البطولة.

وحرص على حضور المباراة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن أحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز السلة لدعم ومساندة الفريق.

وفاز الزمالك على كوبرا سبورت بطل جنوب السودان بنتيجة 80-63 في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي في أولى مباريات البطولة

وكان فريق سلة الزمالك ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إدارياً.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الإنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.