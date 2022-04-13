10 رسائل نارية من ضياء السيد.. عن دوره مع المنتخب واتهامات صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للرد على ما يتردد حول عدم وجود دور حقيقي له في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش، نافيا 3 أمور بشأن محمد صلاح قائد المنتخب بينها عدم اعتزاله دوليا كما فهم البعض بشكل خاطئ بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال ضياء السيد، في ضيافة قناة "إم بي سي مصر": "هؤلاء الذين يقولون أنه لم يكن هناك دور لي مع الجهاز الفني للمنتخب بينهم محللين، إعلاميين، ورياضيين، وكلهم يعرفوني جيدا وهناك علاقة جيدة تجمعني بهم، كان من الأسهل بدلا من ذكر هذا علنا أن يتصل بي هاتفيا حتى أشرح له دوري بعيدا عن الضجة التي حدثت، خاصةً أن جميعهم يعرفونني".

وأضاف: "لسنا مطالبين كمدربين مساعدين بشرح المهام التي يضعها المدير الفني للجهاز المعاون، هذا الكلام عار تماما من الصحة وأخذ أكبر من حجمه وليس واقعيًا، كان لي دور كبير جدا في الجهاز الفني للمنتخب، وما المشكلة في استعانة كيروش بآراء محمد شوقي، فلماذا ضمه للجهاز المعاون من الأساس؟".

وتابع: "لا أعرف حقيقة ما تردد عن رغبة كيروش في الاستغناء عني، لكني كنت معه حتى آخر يوم قبل أن يغادر مصر، وكانت تصله هذه المعلومات ويقول لي ما هذا الذي يقال على لساني، وهو ما أكده عبر حسابه على تويتر حين نفى ما يتردد على لسانه، وهناك احترام متبادل يجمع بيننا".

وأكمل: "صلاح مَن أحضرني لجهاز المنتخب؟ هذا شيء يشرفني أنه يثق في قدراتي كمدرب، أرى أنه أفضل لاعب في العالم، شرف لأي مدرب تولى تدريب صلاح (كله بيمسك في الجاكتة بتاعته)، أنا أحد المدربين الذين تولوا تدريبه منذ نشأته في طنطا مع نادي عثماثون، وإذا كان صلاح يقول ذلك فهذا شيء يشرفني ولا يحزنني".

وواصل: "ما يتردد بشأن تدخل صلاح في تشكيل منتخب مصر غير صحيح، توليت تدريبه مع منتخب الشباب وأعرفه تماما، وخلال فترة هيكتور كوبر وحسام البدري الجميع نفى ذلك، وغير صحيح ما يتردد أيضا حول اختياره ترتيب منفذي ركلات الترجيح".

وتابع: "غير صحيح أيضا ما يتردد عن الاعتزال الدولي لمحمد صلاح وتم فهم تصريحاته التي يوجه فيها الشكر لزملائه بشكل خاطئ، قال لي إنه سيكون مع المنتخب خلال شهر يونيو في تصفيات أمم أفريقيا 2023".

وأكد: "أيضا هناك من يقول أن محمد صلاح لا يقدم مع منتخب مصر نفس الأداء الذي يقدمه مع ناديه ليفربول وهذا غير صحيح، من يقول ذلك لديه قصور في التقييم الفني، صلاح يقدم أقصى ما لديه مع المنتخب ويؤدي ذلك بشكل احترافي وهو الوحيد الذي خاض الأربع مباريات التي مدتها 120 دقيقة".

وعن ترتيب صلاح بين مسددي ركلات الترجيح وحقيقة خوفه من تسديد الركلة الأولى، رد ضياء السيد ضاحكا: "هل صلاح يخاف من أي شيء؟ لقد سدد في نهائي دوري أبطال أوروبا وهو المسدد الأول لركلات الجزاء في ليفربول، بالتأكيد لا يخاف".

واستمر: "عندما سدد الركلة الأخيرة قالوا كيف أفضل لاعب لا يُسدد أولًا وقالوا (صلاح هرب)، وعندما سدد الركلة الأولى أمام السنغال قالوا كيف يحدث ذلك، ولكننا لم نسمع كلام الجماهير، الموضوع له علاقة بالاختيارات الفنية في ترتيب التسديد ويتم بالتشاور بين الجهاز الفني واللاعبين".

وعن سبب عدم التقدم باستقالته كما فعل وائل جمعة مدير الكرة السابق بالمنتخب، رد ضياء السيد: "وائل جمعة لديه ظروف أخرى خاصة به بواقع عمله ورأى أنه يجب أن يسافر، لكني كنت مرتبطا بكيروش وانتهت الأمور بكل ود واحترام، اعتبرت فك الارتباط مع كيروش بمثابة الرحيل لنا، رغم أن اتحاد الكرة ليم يتواصل مع الجهاز المصري".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلا: "لا أُلام على الفيديوهات التي يتم تسريبها لي ولا أحزن لأنه ليس على رأسي بطحة، كلها هزار ولا توجد بها ألفاظ خارجة أو غير ذلك، و(التريند) يستمر لمدة يوم أو يومين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم ينتقل بعد ذلك لشخصية أخرى".