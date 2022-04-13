الامارات | كوزمين: فزنا بعدما غيّرنا طريقة اللعب

شكرا لقرائتكم خبر عن كوزمين: فزنا بعدما غيّرنا طريقة اللعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّق الشارقة فوزاً مهماً على نظيره فريق استقلال دوشنبيه الطاجيكي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، إذ حصد الفريق أول ثلاث نقاط، معوضاً بذلك الخسارة التي تعرض لها أمام الهلال السعودي حامل اللقب في الجولة الأولى. وحوّل الشارقة تأخره في المباراة بهدف جاء الشوط الأول «29» إلى انتصار ثمين جدد به الفريق حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، علماً أن الهلال السعودي تصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه الأخير على الريان القطري بثلاثية نظيفة. ورغم أن الشارقة لم يظهر في الشوط الأول بالصورة المطلوبة، وأهدر فرصاً سهلة تبارى في إهدارها اللاعبون كايو لوكاس وبن مالانغو وعبدالله كاظم وبيرنارد دوراتي، كانت كفيلة بترجيح كفته، وحسم اللقاء لمصلحته، إلا أنه ظهر في الشوط الثاني بشكل مختلف من حيث الأداء والتنظيم الدفاعي والهجومي الجيد، وتمكن من قلب الطاولة على منافسه الطاجيكي الذي اضطر للتراجع إلى منطقته الدفاعية، إثر التفوق الشرقاوي في الهجوم، والسيطرة على مجريات اللعب، وترجم ذلك بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق البرازيليين كايو لوكاس وبيرنارد دوراتي «54» و«57».

وظهرت بصمة كوزمين واضحة على الفريق في الشوط الثاني، بعد التدخلات التي قام بها، وتغييره طريقة وأسلوب اللعب التي جعلت الفريق يتماسك ويفرض أسلوبه في الملعب، وقاده لتعديل النتيجة.

وسيلعب الشارقة ضمن الجولة الثالثة أمام الريان القطري، يوم بعد غدٍ، في حين سيواجه الهلال السعودي نظيره استقلال دوشنبيه الطاجيكي. من جهته، وصف مدرب الشارقة الروماني كوزمين المباراة بأنها كانت صعبة، وقال: «مع الأسف، فقد صعب الفريق من مهمته نتيجة الخطأ الأول للدفاع استقبلت من خلال شباك الفريق هدفاً في الشوط الأول».

وأضاف كوزمين خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وغيرنا طريقة الدفاع في اللعب، وفي الشوط الثاني كان الفريق أقرب إلى طريقة لعبه، ولذلك سجل هدفين، وتمكن من الحصول على الفوز».

وأشار كوزمين إلى أن المباراة شهدت أموراً إيجابية وأخرى سلبية، مشدداً على أن الفريق تمكن من حصد ثلاث نقاط، وحافظ على حظوظه في المنافسة والتأهل.

وأثنى على المجهود والعمل الذي قدمه اللاعبون.

من جهته، أكد لاعب الفريق المحترف البرازيلي بيرنارد دوراتي، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، أن «الشوط الأول في المباراة إجمالاً كان متواضعاً بعض الشيء، والفريق عانى بعدما استقبلت شباكه هدفاً، لكن بين الشوطين تحدث المدرب مع اللاعبين الذين سعوا إلى تنفيذ تعليماته، وكانت هناك بعض الجرأة والحماسة، ولحسن الحظ تمكن الفريق من تسجيل هدف التعادل، ومن ثم تسجيل هدف الفوز».

ترتيب فرق المجموعة الأولى

1- الهلال: 6 نقاط.

2- الشارقة: 3 نقاط.

3- الريان: 3 نقاط.

4- استقلال دوشنبيه: من دون نقاط.

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