الامارات | مدرب دبا الفجيرة: الإدارة والجمهور واللاعبون وراء تحقيق حلم التأهل

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دبا الفجيرة: الإدارة والجمهور واللاعبون وراء تحقيق حلم التأهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب دبا الفجيرة، الصربي زوران بوبوفيتش، أنه كان على ثقة منذ بداية دوري الدرجة الأولى بأنه سينجح في مهمته بقيادة «النواخذة» للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من معرفته قوة الفرق المشاركة في البطولة، وحجم تطلعاتها وإمكاناتها الفنية، وذلك انطلاقاً من جهود إدارة ناديه، وأيضاً للاختيارات الجيدة للاعبين، ووقفة الجمهور منذ البداية خلف الفريق، ما شجّعه على التفاؤل بشكل مبكر، مبيناً أنه شعر بالاعتزاز والفخر، عندما عرض عليه تدريب فريق في الإمارات، لما تتمتع به المسابقات الإماراتية من مكانة مميزة، خصوصاً أن الأسطورة الأرجنتيني الراحل مارادونا سبق له التدريب في الوصل والفجيرة.

وقال بوبوفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «لقد عملنا بكثافة وجهد كبير منذ البداية، ووجدت رغبة من الجميع على العمل بروح الفوز، وقد ساعدني ذلك على ترجمة أفكاري الفنية في الملعب، كما ينبغي، والانتصارات التي حققها الفريق لم تأتِ بالعمل الفني فقط، بل إن اللاعبين قاتلوا في كل مباراة خاضها الفريق، وسنكمل ذلك حتى نهاية الموسم».

وتابع: «وعدت إدارة النادي والجمهور بالصعود، وقد حققنا ذلك، وأنا سعيد لسعادة الجميع». وفيما إذا كان بإمكان النواخذة النجاح في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قال المدرب، إن فريقه الحالي «يتمتع بإمكانات جيدة، وسيحتاج لتعزيزات محددة في بعض المراكز من اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وسيكون بإمكانه تحقيق تطلعاته في الموسم المقبل».

ووصف لاعبيه بالمميزين والقادرين على العطاء في مختلف المسابقات، وخص بالذكر حارس المرمى محمد سالم (حمادة)، وقال إنه يتمتع بخبرة واسعة وكان مميزاً طوال الموسم، بجانب بقية اللاعبين.

وقال إنه كان يخشى الفرق التي لا تملك حظوظ المنافسة، ومنها مواجهات مسافي ومصفوت، لكنه كان يشعر بتفاؤل عندما يلاعب دبا الحصن والحمرية والبطائح.

وتطرق المدرب بويوفتش إلى فرصة منتخب الإمارات بالصعود لمونديال قطر 2022 عبر الملحق قائلاً: «يجب الوثوق كثيراً بالفرصة الموجودة للوصول للهدف المرجو، وشخصياً أرى ذلك ممكناً وغير مستبعداً، فقد فازت صربيا على البرتغال في وجود كريستيانو رونالدو، وسأكون سعيداً إذا تمكنت الإمارات من الصعود».

وختم حديثه مقدماً الشكر للجمهور، وقال عنه إنه حضر مع الفريق في كل مباراة داخل الملعب وخارجه، وبذلوا جهوداً كبيرة، وإنه يشعر بالسعادة لسعادتهم.

• «الفريق الحالي يتمتع بإمكانات جيدة، وسيحتاج إلى تعزيزات محددة».

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