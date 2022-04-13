الامارات | مدرب الجزيرة يعترف: لم أوفق في اختياراتي أمام الشباب السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة يعترف: لم أوفق في اختياراتي أمام الشباب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمسّك مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، بحظوظ فريقه في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم تكبد الفريق الخسارة الثانية على التوالي في المسابقة، إذ بات يحتل المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

وقال كايزر في المؤتمر الصحافي عقب المباراة التي خسرها أمام الشباب السعودي بثلاثية نظيفة، إن: «التأهل لايزال ممكناً حسابياً، لكنه أصبح صعباً، وسنعمل على أن نحسن أداءنا في المباريات المقبلة».

ويكافح الفريق لتفادي شبح الخروج من دور المجموعات، على غرار النسخ الست التي شارك فيها أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2017، لذا لا بديل أمامه سوى إعادة ضبط البوصلة بداية من لقاء غد أمام مومباي سيتي الهندي.

وتعليقاً على السبب وراء الخسارة الثقيلة في المباراة، اعترف المدرب بأنه لم يوفق في إدارة اللقاء، وقال: «لم نبدأ بصورة جيدة، وأنا أتحمّل المسؤولية، لأنني لم أوفق في اختياراتي، بعد التبديل في منتصف الشوط الأول تحسن الأداء ولعبنا 60 دقيقة جيدة، ولكننا كنا متأخرين بهدفين بالفعل».

وأصبح «فخر أبوظبي» مطالباً بالفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية من أجل المنافسة على الصعود للدور الثاني وتفادي الخروج من مرحلة المجموعات، وسيلتقي في الجولة القادمة يوم الخميس، فريق مومباي سيتي الهندي.

• «التأهل لايزال ممكناً حسابياً، لكنه أصبح صعباً».

• «سنعمل على أن نحسن أداءنا في المباريات المقبلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news