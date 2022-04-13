الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «ماتيو»

احتفلت ماريانا، زوجة لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، بتألقه في دوري أبطال آسيا، بنشرها على حسابها في «إنستغرام»، مقطع فيديو أثناء إحراز كايو الهدف الأول في مرمى استقلال الطاجيكي، مشيرة إلى أن الهدف سيسعد طفلهما المنتظرة ولادته الشهر المقبل، وستتم تسميته «ماتيو».

استعراض

استغلّ مدافع الوحدة، محمود خميس، توقف الدوري، وانضم إلى لاعب شباب الأهلي السابق، عصام ضاحي، الذي احترف حالياً لعبة بناء الأجسام، للتدرب معاً داخل إحدى صالات اللياقة البدنية، إذ نشر ضاحي عبر حسابه في «إنستغرام» صورة استعراضية من داخل الصالة.

مدرّب

فضّل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، عدم إقالة مدرب أجنبي في قطاع المراحل السنّية، والإبقاء عليه لتكملة الموسم الجاري، رغم سوء نتائج الفريق، وتواضع الأداء، وذلك بسبب الشرط الجزائي.

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