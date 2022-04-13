«كاف» يكشف عن تصنيف منتخب مصر قبل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا «كوت ديفوار 2023»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تصنيف منتخب مصر قبل إجراء قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ومن المقرر أن تجرى قرعة مجموعات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل 2022.

وجاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول، بجانب السنغال والمغرب والجزائر وتونس.

ويشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 48 منتخبًا، يتم تقسيمها على 12 مجموعة وتضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

التصنيف الأول

السنغال، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثاني

جنوب إفريقيا، كاب فيردي، غينيا، الجابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا سيراليون

التصنيف الثالث

ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، مالاوي، توجو، زيمبابوي، جامبيا، أنجولا وجزر القمر.

التصنيف الرابع

تنزانيا، إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، وساو تاومي وبرينسيبي