ريال مدريد يحبط ريمونتادا تشيلسي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة مجنونة

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق ماسون ماونت في الدقيقة 15 بعد تمريرة من تيمو فيرنر، ليسدد ماونت تسديدة صاروخية في شباك كورتوا.

وفي الشوط الثاني، أضاف المدافع روديجر الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 51 من رأسية بعد تمريرة وصلت له من ماونت.

وفي الدقيقة 75، تمكن تيمو فيرنر من إحراز الهدف الثالث لتشيلسي بعد أداء فردي رائع ومراوغة لدفاع ريال مدريد ثم سدد في شباك كورتوا.

وفي الدقيقة 80، نجح البديل رودريجو في إعادة الريال للمباراة بتسجيله أول أهداف الفريق الملكي لتصبح النتيجة 3-1 لصالح تشيلسي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي والتي كانت لصالح ريال مدريد، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن الفرنسي كريم بنزيما من إحراز هدف ريال مدريد الثاني وذلك في الدقيقة 96 من رأسية بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور.

وبهذه النتيجة، يتأهل ريال مدريد رسميا الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة تشيلسي بنتيجة 5-4 في مجموع اللقاءين.

وبدأ ريال مدريد مواجهة تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

فيما بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، روديجر، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: لوفتيس تشيك، كوفاسيتش، نجولو كانتي.

خط الهجوم: ماسون ماونت، تيمو فيرنر، كاي هافيرتز.